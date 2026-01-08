ZB1¥½¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¡õ¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¥É¡¼¥Ñ¥ß¥óÁ´³«¡ª¡Ö¾è¤ê´¹¤¨Îø°¦4¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é
ZEROBASEONE¡ÊZB1¡Ë¤Î¥½¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¤È¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¤¬¡¢¡È¥É¡¼¥Ñ¥ß¥óÁ´³«¡É¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¡¢¡ÈÅìµþ½ÐË×SHOT¡É¡Ö¿·½É¤Ë¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡×
¥½¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¤È¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¤Ï¡¢1·î7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¾è¤ê´¹¤¨Îø°¦4¡×¡ÊTVING¡ËÂè19ÏÃ¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£Â¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¹ç´Ö¤Ë¤â¡Ö¾è¤ê´¹¤¨Îø°¦¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤Ë¤¹¤°¤µ¤ÞË×Æþ¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Ë³èµ¤¤òÅº¤¨¤¿¡£
2¿Í¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¥½¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¤È¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¤Ï¡¢Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î´Ø·¸À¤Ë¡¢»þ¤Ë¤Ï´î¤Ó¡¢»þ¤Ë¤ÏÀÚ¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éº£¸å¤ÎÅ¸³«¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¤È¤¤á¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥È¥·¡¼¥ó¤¬Â³¤¯¤È¡¢2¿Í¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤â¼«Á³¤È¾Ð´é¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö±Ç²è¤ß¤¿¤¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¡ÖÀÚ¤Ê¤¹¤®¤Æ¶»¤¬¶ì¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢´°Á´¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤¿Î¨Ä¾¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¤Ï°ÊÁ°¡¢¡Ö¾è¤ê´¹¤¨Îø°¦3¡×¤ÎOST¡ØI WANNA KNOW¡Ù¤ò²Î¾§¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤¬ºÝÎ©¤Ä°ì¶Ê¤Ç¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹Åö»þ¤Ë¤ÏCircle¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÉôÌç¤Ç1°Ì¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥½¥ó¥°¡¦¥»¡¼¥ë¥¹¡×¤Ç9°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ³°¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥½¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¤È¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¤¬½êÂ°¤¹¤ëZEROBASEONE¤Ï¡¢2·î2Æü¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRE-FLOW¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀèÎ©¤Á¡¢1·î9Æü¤È23Æü¤Ë¤Ï¡¢¼ýÏ¿¶Ê¤Î²»¸»¤ª¤è¤ÓMV¤¬Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë