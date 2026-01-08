【RG 1/144 ストライクフリーダムガンダム用 拡張エフェクトユニット“天空の翼”(再販)】 2026年3月 発売予定 価格：2,200円 【RG 1/144 デスティニーガンダム用 拡張エフェクトユニット“光の翼” (再販)】 2026年3月 発売予定 価格：1,870円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「RG 1/144 ストライクフリーダムガンダム用 拡張エフェクトユニット“天空の翼”」と「RG 1/144 デスティニーガンダム用 拡張エフェクトユニット“光の翼”」の再販分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて予約を受け付けている。発送は3月を予定している。

本商品は別売りの｢RG ストライクフリーダムガンダム｣、｢RG デスティニーガンダム｣に対応した拡張エフェクトユニットとなっている。

RG 1/144 ストライクフリーダムガンダム用 拡張エフェクトユニット“天空の翼”(再販)

2026年3月 発売予定

価格：2,200円

｢RG ストライクフリーダムガンダム｣にエフェクトパーツ「光の翼」を装着することで、劇中のスーパードラグーンを射出しているシーンを再現できる。

「光の翼」は、ドレープ状の凹凸感のある形状に、グラデーションプリント及びホログラムの表面加工が施され、複雑な光が表現されている。

「スーパードラグーン射出再現ユニット」のアーム部分は、1本でスーパードラグーンが発射した瞬間のシーンを再現できる他、2つのアームをジョイントして、表現豊かに飛び交うシーンも再現できる。また、支柱部分は角度調節が可能な構造で、自由度の高い表現ができる。

また、スモーククリア成形色の「アクションベース2」が付属する。

RG 1/144 デスティニーガンダム用 拡張エフェクトユニット“光の翼” (再販)

2026年3月 発売予定

価格：1,870円

｢RG デスティニーガンダム｣に エフェクトパーツ「光の翼」を装着することで、劇中の印象深いシーンを再現することができる。

「光の翼」は、ドレープ状の凹凸感のある形状に、グラデーションプリント及びホログラムの表面加工を施され、複雑な光が表現されている。

また、スモーククリア成形色の「アクションベース2」が付属する。

