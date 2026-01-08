「ニューヨーク・ポスト紙」は7日（日本時間8日）、ヤンキースのアーロン・ブーン監督（52）が、中心選手のアーロン・ジャッジ（33）のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場について「とても楽しみにしている」と語ったと報じた。

同監督はYESネットワークの番組「ヤンキース・ホットストーブ」に出演し、実況アナウンサーのマイケル・ケイから、ジャッジがチームUSAの主将を務めることについて「胃が痛くなるほど心配か」と問われたが、その見方を否定した。

「実際、アーロンのことを本当に楽しみにしている。彼は前回、ヤンキースの主将に指名されて、いろいろと動き始めたタイミングだったから出場しなかった。だからこそ、今回はうれしい」と語り、「彼ほどの格と実力を持つ選手が出場する価値のある大会だと思う。前回は本当に特別なイベントだった」とWBCの意義を強調した。ジャッジは23年大会は当時、ヤンキースと9年契約を結んだ直後だったため、出場を見送っていた。

WBCでは過去に負傷者が出ていることから懸念の声も根強い。特に2023年大会では、当時メッツの抑えだったエドウィン・ディアスが勝利を祝った際に膝を負傷してシーズン絶望となり、ホセ・アルトゥーベも死球で手を骨折した。今回の大会には、ジャッジのほかにもヤンキース勢が参加予定で、デビッド・ベドナーがチームUSA入りを表明。ジャズ・チザム（英国）、オースティン・ウェルズ（ドミニカ共和国）らも候補に挙がっている。

ブーン監督は「シーズン早期のハイレベルな試合には不安もあるが、WBCは今や野球界の大きな一部」と述べ「選手が安全かつ健康に臨めるよう支えるしかない」と理解を示した。ジャッジ率いるチームUSAは、2017年以来、2度目の優勝を目指している。