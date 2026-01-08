°æ¾å¾°ÌïvsÃæÃ«½á¿Í¤Ï¡Ö5¡¦2Åìµþ¥É¡¼¥à¡×¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÊóÆ»¡¡WBC²ñÄ¹¤¬ÂÐÀï¤òÌÀ¸À
¡¡ÊÆ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥·¡¼¥ó¡×¤Ï8Æü¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤ÈWBA¡õWBC¡õWBOÆ±µé1°Ì¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê28¡áM.T¡Ë¤ÎÂÐÀï¤¬5·î2Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡WBC¤Î¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª¡¦¥¹¥é¥¤¥Þ¥ó²ñÄ¹¤¬¥á¥¥·¥³¤Ç¼èºàÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¾°ÌïvsÃæÃ«¡×¤Ï5·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Ê£¿ô¤Î³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬7Æü¡¢¡Ö¥·¥ó¥³¡¦¥Ç¡¦¥Þ¥è¡×¡Ê¥á¥¥·¥³¤Î½ËÆü¡Ë¤Î5·î5Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÈÊóÆ»¡£¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥·¡¼¥ó¡×¤Ï¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï5·î4¡Á6Æü¤ËÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤Îµð¿Í¡¼¥ä¥¯¥ë¥È¡¢Æ±3Æü¤Ë¤ÏX¥ê¡¼¥°¤Î³«ËëÀï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö5·î2Æü¤Î³«ºÅÍ½Äê¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£°æ¾å¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î4ÃÄÂÎÅý°ì²¦ºÂ¤ò·ü¤±¡¢ÃæÃ«¤Ï4³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3¤Ä¤Î¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï24Ç¯5·î¤Ë¤âÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¸µ2³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊµÕÅ¾KO·à¤Ç4Ëü3000¿Í¤Î´Ñ½°¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5·î2Æü¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î³°ÌîÀÊ³«Êü¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°²ó°Ê¾å¤Î´ÑµÒÆ°°÷¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12·î27Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶½¹Ô¤ËÆ±»þ½Ð¾ì¤·¤¿°æ¾å¤ÈÃæÃ«¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¡ÈÁ°¾¥Àï¡É¤Ë¾¡Íø¡£»î¹çÁ°¤Ë¤Ï°æ¾å¤¬5·î¤Ë¥Õ¥§¥¶¡¼µéÄ©Àï¤Î²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤â½½Ê¬¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤«¤é¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÃæÃ«¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£