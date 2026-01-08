【ラスベガス（米ネバダ州）＝木瀬武】米メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（ＷＢＤ）は７日、同業のパラマウント・スカイダンスによる敵対的買収の修正提案に反対すると発表した。

パラマウントが買収で抱える巨額の負債が経営の負担になることなどを理由に挙げ、引き続き動画配信大手ネットフリックスによる買収案を支持するとした。

ＷＢＤは昨年１２月、ネットフリックスによる買収提案を受け入れ契約を結んだが、パラマウントが対抗して株式公開買い付け（ＴＯＢ）を仕掛ける争奪戦に発展。ＷＢＤがパラマウントの買収提案に反対するのは２度目となる。

パラマウントは今回、デビッド・エリソン最高経営責任者（ＣＥＯ）の父親で米ＩＴ大手オラクル創業者のラリー・エリソン氏が買収資金の一部を個人保証する修正案を示した。これに対し、ＷＢＤは株主に送った書簡で「買収にはパラマウントの時価総額の約７倍の資金が必要となり、同社には５００億ドル（約７・５兆円）を超える異常な規模の追加債務が生じる」と指摘。支払い能力を評価する格付けが低いことも反対理由に挙げた。