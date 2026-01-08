【スタバ新作】バレンタインは“深みを纏うカカオ体験” カカオ×ストロベリーの新作ビバレッジ2種登場
スターバックスに、バレンタインシーズンが到来。『カカオ ＆ ストロベリー ムース フラペチーノ』と『カカオ ムース ラテ』を、14日から全国の店舗で発売する。“深みを纏うカカオ体験”をテーマに、濃厚なカカオの味わいにストロベリーやムースを重ね、特別な日にも日常のひとときにも寄り添う一杯に仕上げた。
【写真】相性ぴったり！”深みを引き立てる”おすすめのカスタマイズ
今回のバレンタインの主役となるのは、カカオの奥行きを丁寧に引き出した2種のビバレッジだ。『カカオ ＆ ストロベリー ムース フラペチーノ』は、クリームカカオベースにヘーゼルナッツフレーバーシロップを合わせ、ジェラートのようになめらかな口当たりを実現。コクのあるカカオの風味を感じさせながら、後味はすっきりとしており、甘酸っぱいストロベリー果肉が重なり合うことで、味わいに軽やかな広がりをもたらす。
トップには、ふんわりとしたショコラムースと、艶やかなレッドベリーグラサージュソースを重ね、ストロベリーフレーバーキャンディーをアクセントとして加えた。混ぜながら飲むことで、カカオの深みとストロベリーの華やかさが変化し、ひと口ごとに異なる表情を楽しめる。デザートのような満足感を備えた、リッチな一杯となっている。
加えて、エスプレッソショットを追加するカスタマイズもおすすめとされている。エスプレッソの香ばしい苦味が加わることで、カカオの奥行きがより際立ち、甘酸っぱいストロベリーやショコラムースとのコントラストが生まれる。甘さに偏らない、大人向けの味わいへと変化する点も魅力だ。
一方の『カカオ ムース ラテ』は、ほろ苦さのあるカカオソースにエスプレッソを重ね、穏やかな温もりを感じさせる味わいが特徴だ。カップの上にのせたショコラムースがゆっくりと溶け出し、カカオの芳醇な香りとミルクのやわらかな甘みが一体となって広がっていく。仕上げに振りかけたシェイブカカオが、ビターな余韻を添え、落ち着いた印象を残す。
忙しい時間の合間や、一日の終わりに気持ちを整えたい瞬間にも寄り添う一杯として提案されており、カカオの奥深さが静かに日常を満たす、バレンタインならではのビバレッジだという。
■商品概要（すべて税込）
『カカオ ＆ ストロベリー ムース フラペチーノ』
Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞717円 ＜店内利用＞730円
『カカオ ムース ラテ』
＜持ち帰り＞Short 599円／Tall 638円／Grande 682円／Venti726円
＜店内利用＞Short 610円／Tall 650円／Grande 695円／Venti740円
■ 販売期間：2026年1月14日（水）〜
※一時的な欠品、または早期に販売終了となる場合がある
■ 取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
