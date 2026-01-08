MLBのサンフランシスコ・ジャイアンツが韓国市場の開拓に乗り出したようだ。米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が7日（日本時間8日）に特集記事を組んだ。

ジャイアンツは6、7日の両日、バスター・ポージー編成本部長やザック・ミナシアンGM、トニー・ビテロ監督、正遊撃手のウィリー・アダメズら球団内のほぼ全ての部門を代表する17人が来韓。韓国文化に触れ、高校生を対象にした野球クリニックを開催した。

「ジ・アスレチック」は今回の来韓について、ジャイアンツが韓国での市場拡大を狙っていると報道。日本では大谷翔平、山本由伸の加入によりドジャースが市場を独占。ドジャースタジアムには日本企業の広告があふれ、球団が旅行会社とパートナーシップを結んで莫大な収益を得ているほか、何千人もの日本人ファンがドジャースの試合に足を運び、高額なスタジアムツアーに参加していることなどから「ジャイアンツにとって（日本で）勢力圏を拡大することは困難」と指摘。そこで、目を向けたのが韓国だった。

大谷ほどの世界的な影響力は期待できないものの、ジャイアンツには韓国のスター選手、李政厚（イ・ジョンフ）が在籍。今季は6年契約の3年目を迎えることから「ジャイアンツが韓国の野球ファンと永続的な関係を築きたいのであれば、今がその好機である」とした。

イ・ジョンフは1年目の24年は肩のケガで棒に振り、昨季も夏場に不振に陥ったもののジャイアンツの本拠オラクル・パークではユニホームを着用する多くのファンの姿が見られ、人気も高いという。また、韓国内ではMLBの放映権を持っている「SPOTV」でジャイアンツ戦の試合の約8割が放送されている。

今回の来韓について、ジャイアンツの最高マーケティング責任者、レイチェル・ハイト氏は「韓国でジャイアンツのブランドを成長させ、私たちが韓国を愛し尊重していることを知ってもらいたいと考えている。韓国の人々が、イ・ジョンフのファンだけでなく、ジャイアンツのファンになってほしいと願っている」と語った。

MLBは2024年にドジャースとパドレスの開幕シリーズを韓国・ソウルで開催。ジャイアンツは今後、MLBが韓国でワールドツアーを開催する場合は是非とも参加したい旨を伝えているという。

果たして、ドジャースが日本での市場開拓に成功したように、ジャイアンツは韓国の野球ファンの心をつかむことができるだろうか。イ・ジョンフのMLBでの成功も鍵を握りそうだ。