4つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。今回は、少し硬めの言葉から日常会話で使う言葉まで、バラエティー豊かな4つの単語が並びました。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

バラエティー豊かな4つの単語が並んでいるので、頭を柔らかくして考えてみてくださいね。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□かく
と□□
□□しょ
あき□□

正解：ない

正解は「ない」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「ない」を入れると、次のようになります。

ないかく（内閣）
とない（都内）
ないしょ（内緒）
あきない（商い）

政治のニュースで聞く「内閣」から、こっそり教える「内緒」、そして商売を意味する「商い」まで、非常にバリエーションに富んだ言葉が完成しましたね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)