【ひらがなクイズ】4つの言葉に共通する2つのひらがなは？ 頭がすっきりする脳トレ問題
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
バラエティー豊かな4つの単語が並んでいるので、頭を柔らかくして考えてみてくださいね。
□□かく
と□□
□□しょ
あき□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「ない」を入れると、次のようになります。
ないかく（内閣）
とない（都内）
ないしょ（内緒）
あきない（商い）
政治のニュースで聞く「内閣」から、こっそり教える「内緒」、そして商売を意味する「商い」まで、非常にバリエーションに富んだ言葉が完成しましたね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
