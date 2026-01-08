ゴディバ“新作ショコリキサー”は「生ショコラ」！ バレンタイン気分が高まるドリンク登場
「ゴディバ」は、1月9日（金）から、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバー「生ショコラ ショコリキサー」と「生ショコラ ホットショコリキサー」を、全国の「ショコリキサー」取扱店で発売する。
【写真】ホットも魅力的〜！ 新作「ショコリキサー」詳細
■赤いハートのチョコレートをON
今回登場するのは、なめらかな生チョコソースを使用した、リッチな味わいが特徴の新作「ショコリキサー」。
「生ショコラ ショコリキサー」は、口に含んだ瞬間、深みのあるカカオの香りと濃厚なコクが広がる一杯で、甘く幸せな気分を運ぶ、心ときめくドリンクだ。
また、「生ショコラ ホットショコリキサー」も展開。いずれも、ホイップクリームの上には赤いハートのチョコレートをトッピングしており、見た目にも華やかな商品となっている。
