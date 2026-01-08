ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】路線バスと乗用車2台が関係する事故 けが人いる模様＝浜松… 【速報】路線バスと乗用車2台が関係する事故 けが人いる模様＝浜松市中央区 【速報】路線バスと乗用車2台が関係する事故 けが人いる模様＝浜松市中央区 2026年1月8日 10時37分 SBS NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 警察の発表によりますと、1月8日午前8時半頃、浜松市中央区薬師町の県道で、路線バスが乗用車2台に衝突する事故がありました。けが人がいる模様ということです。 警察が事故の詳しい状況を調べています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「娘がいなくなった」未成年の10代女性を8日間、愛知県や静岡県で連れまわし誘拐か 20歳男逮捕＝静岡県警 盗撮目的で女性用トイレに侵入か 下の隙間から差し込まれたスマホに女性が気づき37歳男逮捕＝静岡市葵区 レギュラーガソリン静岡県内は平均155.5円 4年7か月ぶりの安値水準一方で今後は不透明な状況 関連情報（BiZ PAGE＋） 徳島, フローリング, 介護タクシー, 金属加工, 東京, 大船, 海, 神事, 仏壇, グループウェア