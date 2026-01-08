12月31日放送のライオンズエクスプレスでは、前日に引き続き埼玉西武ライオンズの外崎修汰選手にインタビューした模様を放送した。シーズン途中からライトで出場することになった心境を訊いた。

――8月中旬からライトでの出番が増えました。このきっかけはご自身からなのか、あるいは首脳陣からそういう話があったのですか？

外崎「シーズン中は監督からもありました。途中、代打で出る機会が多くなったときに、外野も頭に入れておいてくれみたいな感じで、『時間があるときに守っておいてくれ』という言葉はもらっていました」

――そういった話をされたときの心境はいかがでしたか？

外崎「そりゃそうだろうなという感じです。自分の中で（サードに）苦手意識がついてしまったというか、いろいろ試しても、一向に光が見えてこないというのが正直あったので」

――バッティングの数字を見ると、サードで先発出場した試合は打率.204だったのですが、ライトで先発出場した試合では打率.247ということで打率も上がっています。その辺り、気持ちの部分も含めていかがでしたか？

外崎「外野を守っていたから打てたという感覚はないです。サードで出ていて、バッティングの数字がよくなく、スタメンで出る機会が減ってきて、そのときにバッティングをいろいろ試すというか、『状態を上げていかないと』と思っている中でタイミング的にもバットを変えたりしました。（タイラー）ネビンのバットを借りてみたりして、いろいろ試している中でいいなという感覚があったときに、タイミングよく外野で出るようになりました。外野で出るようになったから上がってきたという感覚よりも、バッティングでまた別の流れがありました」

――ライオンズナイターのリスナーに向けて、力強いメッセージをお願いします。

外崎「若い子たちも出てきている中で、もっともっと存在感を見せられるように、フィジカルを中心にまた1から鍛え直してやっています。2026年シーズンが始まったときに、バチバチにスタメンで出て、バチバチに結果を残してやっていきたいと思うので、応援の方よろしくお願いします」

※インタビュアー：文化放送・高橋将市アナウンサー