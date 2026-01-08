【ポケモン×ロンドン自然史博物館】 1月26日～4月19日 実施予定

英国ロンドン自然史博物館は、ポケモンとのコラボキャンペーン「Pokécology」を1月26日から4月19日の期間実施する。同博物館内「Cranbourne Boutique」（クランボーン・ブティック）にてグッズを販売する。

これに伴い、ポケモンカードゲームの記念特大プロモカード「Pikachu at the Museum」を購入特典として進呈する。カードは1月30日から英国の一部小売店でも進呈予定で、アート作品、文房具、ピンバッジなどを同時に販売する。

Pikachu at the Museum

販売するグッズ

これらの商品の一部はポケモンセンターに加え、自然史博物館のオンラインショップでも販売予定。販売時期や販売商品の詳細はポケモンセンターのメールマガジンで配信するという。自然史博物館のオンラインショップのグッズについては、在庫限りの販売となる。

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.