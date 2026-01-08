Í¿ÅÄÍ´´õ¡¢¥ß¥»¥¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤È2¥·¥ç¥Ã¥È ¥é¥¤¥Ö¸«³Ø¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÊìÌ¼¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/08¡Û¸µÇµÌÚºä46¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õ¤¬1·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÇµÌÚºä ¥ß¥»¥¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È
Í¿ÅÄ¤Ï¡Ö²þ¤á¤Þ¤·¤ÆÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ 2025Ç¯ÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¤Æ´Ä¶¤Ï¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤±¤ì¤ÉºòÇ¯¤âÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë²á¤´¤¹»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿ ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇMrs. GREEN APPLE¤ÎÆ£ß·ÎÃ²Í¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Í¿ÅÄ¤ÏMrs. GREEN APPLE¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò»ý¤Á¡¢Æ£ß·¤Ï2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖDOME TOUR 2025 ¡ÈBABEL no TOH¡É¡×¤Î¥Ä¥¢¡¼T¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¡£¤Þ¤¿°ÊÁ°¡¢Í¿ÅÄ¤ÏÆ±Ç¯¤Î11·î9Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤Æ¡ÖMrs. GREENAPPLE¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë²ÈÂ²¤È½é»²ÀïºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿ ¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ±¥Ä¥¢¡¼¤ÎÊ¡²¬¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¸ø±é¤Î¸«³Ø¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Í¿ÅÄ¤ÈÆ£ß·¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë1·î18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎTBSÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤Ë¤Æ¶¦±é¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÆüÍË·à¾ì·Ò¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡ÖÍ¿ÅÄ¤Á¤ã¤ó¤âÎÃ¤Á¤ã¤ó¤â2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÊìÌ¼¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¥Ú¥ó¥é»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¿·Á¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÇµÌÚºä ¥ß¥»¥¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡Í¿ÅÄÍ´´õ¡¢¥ß¥»¥¹Æ£ß·ÎÃ²Í¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
Í¿ÅÄ¤Ï¡Ö²þ¤á¤Þ¤·¤ÆÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ 2025Ç¯ÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¤Æ´Ä¶¤Ï¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤±¤ì¤ÉºòÇ¯¤âÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë²á¤´¤¹»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿ ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇMrs. GREEN APPLE¤ÎÆ£ß·ÎÃ²Í¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¢¡Í¿ÅÄÍ´´õ¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
Í¿ÅÄ¤ÈÆ£ß·¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë1·î18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎTBSÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤Ë¤Æ¶¦±é¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÆüÍË·à¾ì·Ò¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡ÖÍ¿ÅÄ¤Á¤ã¤ó¤âÎÃ¤Á¤ã¤ó¤â2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÊìÌ¼¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¥Ú¥ó¥é»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¿·Á¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û