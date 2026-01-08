女優でヨガインストラクターの松本莉緒（43）が8日までにインスタグラムを更新。夫と長男の顔を年賀状で公開した。

「1月7日となり,少しご挨拶が遅くなりました いつも応援してくださっている皆さまへ、年始のご挨拶をさせてください。昨年は本当に大変お世話になりました。たくさんの出会い経験、成長に恵まれ、心より感謝しています 変化しないものはなく、すべては移ろいゆく。けれど、自分の中にある真実や、大切にしたい軸は、静かに、変わらず在り続けるものだと、ヨガを通して感じています」と書き出し、年賀状を公開。

そして「そして今年は、息子が6歳を迎えます！！ 2歳半の頃に新潟へ来てから、約4年。新潟の地域の皆さまに温かく見守っていただきながら、年長さんとして過ごすこの一年。新潟左右東京、そして全国を行き来する日々の中でも、できる限りそばで成長を見守る時間を大切にしていきたいと思います」とつづった。

年賀状では白の着物姿の松本、37歳の時に結婚した夫、20年5月に出産した長男の3人の笑顔写真が公開された。

青森県生まれの東京都府中市育ちの松本は「松本恵」として11歳で芸能界デビュー。グラビアやCMなどに出演したほか、連続ドラマ「終らない夏」で女優デビューした。その後、松本莉緒に改名し、14年からヨガの指導者としても活動。19年10月22日、自身の37歳の誕生日に結婚し、同12月に第1子妊娠を発表。翌20年5月に第1子男児を出産した。その後、22年11月に夫の実家がある新潟に移住すると発表した。