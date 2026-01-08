BTSが、3月20日の復帰前に、米ビルボードチャートでトップになった。22年6月にリリースした「Run BTS！」が、6日に発表された最新チャート（10日付）で「ワールドデジタルソングセールス」部門1位となった。韓国メディアが報じた。

同曲はアンソロジーアルバム「Proof」の収録曲。韓国メディアのスターニュースは8日「2日午前6時までブラジル、フィンランド、メキシコ、ギリシャなど計61カ国と地域のiTunes『トップソング』1位を記録したのに続き、米国主要音楽チャートでも成果を上げた」と報じた。

さらに「これは全世界のARMY（アーミー、公式ファン名）の自発的なストリーミングがもたらした結果。ファンたちは、BTSの過去の曲を探して聞きながら、新アルバムに対する期待感を表した」と分析した。

メンバーのソロ曲もビルボードの細部チャートで着実に興行している。JUNG KOOK（ジョングク）のソロシングル「Seven（feat． Latto）」は「グローバル200」で148位、「グローバル（米国を除く）」で90位を記録した。JIN（ジン）の2枚目ソロ「Echo」のタイトル曲「Don't Say You Love Me」(126位)、JIMIN（ジミン）の2枚目ソロ「MUSE」のタイトル曲「Who」(152位)が「グローバル」にランクインした。

BTSの新アルバム発売情報が伝えられた後、グローバルオーディオ・音源ストリーミングプラットフォームSpotifyでも順位上昇の勢いが確認された。「ウイークリートップソンググローバル」（集計期間：25年12月26日〜26年1月1日）に「Who」（32位）、「Don't Say You Love Me」（38位）、「Seven（feat． Latto）」（62位）となった。これらの曲は、前週比でそれぞれ48ランクアップ、36ランクアップ、54ランクアップと順位が上昇した。