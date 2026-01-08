特殊詐欺などの被害急増を受け、警察庁の有識者検討会は８日、金融サービスを悪用したマネーロンダリング（資金洗浄）対策を強化すべきだとする報告書を公表した。

犯罪収益の受け皿となっている口座の不正売買の厳罰化などが柱で、警察庁は、犯罪収益移転防止法を改正し、警察官が架空の人物名義の口座を犯罪組織に渡して資金を追跡・回収する新しい捜査手法を導入する方針。

同庁によると、昨年１〜１１月の特殊詐欺とＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の被害額（暫定値）は約２７６３億円で、前年同期比約１・６倍と過去最悪となった。

このうち６割は被害者らに送金させる「振り込み型」で、詐欺を主導する「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」の間で口座の需要は高い。２０２４年の同庁の調査では最高で１件５０万円で取引されていた。

報告書はこうした現状を「極めて憂慮すべき」と指摘。個人が口座を不正譲渡した場合、１年以下の拘禁刑か１００万円以下の罰金などと規定した法定刑を引き上げるべきだとした。

また、匿流などが口座名義人に報酬を支払い、別の口座への送金を代行させる「送金バイト」については「脱法的」だと言及した。「闇バイト」の一種で、２３〜２４年には全国で約１００件確認されたという。

だが、組織犯罪処罰法違反として摘発するには、送金した人物がその金を犯罪収益と認識していたことの立証が必要で、適用の難しさが課題になっている。

報告書は送金バイトについて、他人になりすました口座の不正譲渡と「実質的に同価値」と評価し、罰則の創設が必要だとした。

このほか検討会では、警察が管理する口座を犯罪組織に渡して使わせる「架空名義口座」の導入についても議論され、「必要」だとする意見でまとまった。

架空名義の口座に入金された犯罪収益は被害者に返還することを原則とし、残金が出た場合は犯罪被害者支援の原資などに充てられる見通しだ。

検討会は昨年９〜１２月に計３回開かれ、大学教授や弁護士、金融界の代表らが対策を議論してきた。