元テレビ朝日社員の玉川徹氏は8日、レギュラーコメンテーターを務める同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。まもなく始まる確定申告を前に「（国税当局に）絶対に狙われている」と、冗談めかしながらぼやく場面があった。

番組では、この日、同局系でスタートする木曜ドラマ「おコメの女 −国税局資料調査課・雑国室−」（木曜午後9時）に主演する松嶋菜々子（52）が生出演し、ドラマの見どころをPR。同作は「税務調査最後のとりで」と呼ばれる国税局の資料調査課内の部署「複雑国税事案処理室（ザッコク）」を舞台に、松嶋演じる主人公の東京国税局の敏腕調査官、米田正子を中心とした「ザッコク」メンバーが、悪徳脱税者を次々と成敗するという内容で、松嶋はダーク系スーツの主人公のいでたちで出演した。

玉川氏は、松嶋がドラマの見どころを紹介する前に「確定申告、やだなあ、もう」とぼやき、番組MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一に「狙われています」とツッコミを受けると、「絶対、狙われていると思います」と、腕組みしながらさらにぼやいた。

すると、松嶋が「これ（テレビ）が、いちばん大事な情報源です」と応じたため、玉川氏は机に突っ伏しながら大爆笑。「テレビが情報源です」と冷静な声で語る松嶋に、玉川氏は「本当に？ 余計なこと、しゃべんなきゃよかったよお」と、嘆いた。

羽鳥が「お店（に関して国税当局が）、テレビ見ていて『怪しいなあ』とか気付くんです」とフォローすると、松嶋も「そうです」と、役になりきって応じていた。