８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５６円７８銭前後と前日の午後５時時点に比べ３０銭程度のドル高・円安となっている。



７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円７６銭前後と前日に比べ１０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米労働市場の減速が意識され一時１５６円３０銭台まで軟化したものの、米１２月ＩＳＭ非製造業景況指数が改善したことを手掛かりに持ち直した。



この流れを引き継ぐ形で、東京市場もドル買い・円売りが優勢となっている。中国商務省が７日に日本産の特殊ガスについて反ダンピング（不当廉売）調査を始めたと発表したことで、日中関係の悪化懸念が円の重荷となっているもよう。また、この日の朝方に厚生労働省が発表した昨年１１月の毎月勤労統計調査で、物価変動の影響を除いた実質賃金が前年同月比で２．８％減となったことも円売りを後押しし、午前９時５０分ごろには１５６円８０銭近辺まで上伸した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６７６ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．０００５ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８３円０７銭前後と同３０銭弱のユーロ高・円安で推移している。



