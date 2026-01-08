イオンが朝高後に値を消す、今期業績予想引き上げも買い上がる姿勢限られる◇

イオン<8267.T>が朝高後に値を消す展開。同社は７日の取引終了後、２６年２月期の連結業績予想の上方修正を発表した。今期の売上高予想を従来の見通しから２０００億円増額して１０兆７０００億円（前期比５．６％増）に引き上げた。また、これまで４００億円としていた最終利益予想を６００億～７００億円（同２．２～２．６倍）に見直した。ツルハホールディングス<3391.T>の連結子会社化による影響を反映した。これを材料視した買いが先行したものの、上値を追う姿勢は限られ、利益確定目的の売りに押された。



ツルハＨＤに対する株式公開買い付け（ＴＯＢ）が６日に終了した。ＴＯＢの結果、同社は１４日付でイオンの連結子会社となる予定。



出所：MINKABU PRESS