»°ãø·°¡¡¥Þ¥ó£ÃÁê¼ê¤Ë°µ´¬¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢Àä»¿¡Ö¤Þ¤µ¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¡×
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ»°ãø·°¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡Ë¤Ë°µ´¬¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤Î¶¯¹ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¼Àï¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿»°ãø¤Ï£°¡½£±¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾£±£µÊ¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤ÇÁê¼ê£²¿Í¤ò¤«¤ï¤·¤ÆÃæ±û¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤à¡£¿·¤¿¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÍè¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î´Ö¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢±¦Â°ìÁ®¡£¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢ÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡»°ãø¤ÏºòÇ¯£¹·î¤ËÉé½ý¤·¤Æ¡¢Ìó£²¤«·îÈ¾¤Î·ç¾ì¡£ºòÇ¯£±£²·î¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï¤«¤éÀïÀþÉüµ¢¤·¡¢£³»î¹ç¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡££³Æü¤Î¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼Àï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢£²ÀïÏ¢Â³ÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢º£µ¨£²ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤Ç¸ø¼°Àï£±£°ÀïÉé¤±¤Ê¤·¡Ê£¸¾¡£²Ê¬¤±¡Ë¤À¤Ã¤¿¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥µ¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ï»°ãø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÆ¤Ó¥Ó¥Ã¥°¥²¡¼¥à¤Ç¤É¤ì¤Û¤É¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢Áª¼êºÎÅÀ¤Ï¥Á¡¼¥àºÇ¹â¤È¤Ê¤ë£¸ÅÀ¤òÉÕ¤±¡Ö¤³¤ÎÁª¼ê¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤À¡£Á°È¾¤Ï¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤¬ÊªÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤ÎÃ¼¤«¤é¸«»ö¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡×¤È¹âÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤¬Î×¤à£¶·î³«Ëë¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ´°Á´Éü³è¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿»°ãø¤¬º£¸å¤â¹¥¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£