マンチェスター・シティ戦で活躍

海外サッカー・イングランド1部ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫が7日（日本時間8日）、強豪マンチェスター・シティとの一戦で見事なミドルシュートを決めた。チームは1-1で引き分けたが、負傷から復帰後初ゴールに、日本のサッカーファンも沸いている。

先発復帰した前節に続き、この日も先発メンバーに名を連ねた三笘。主戦場である左サイドの仕掛けから魅せた。1点を追う後半15分にペナルティエリア外でボールを受けると、中央にカットイン。1人を交わすと鋭い振りから、相手GKも触れない絶妙なコントロールショットで、ゴール右端に突き刺した。

三笘は9月に左足首の負傷で離脱。12月に復帰したが、その後は体調不良などもあり、3日（同4日）のバーンリー戦で先発復帰を果たしたばかりだった。約4か月ぶりの今季2点目を「U-NEXT」のサッカー専門Xも動画で投稿すると、日本の早朝に飛び込んだ朗報にファンからコメントが相次いだ。

「スーパーゴールが見れて、早朝からテンション上がってしまった」

「復帰後とは思えない嗅覚ですね」

「ようやく三笘が戻ってきた！」

「朝から嬉しいニュース」

「復帰後いきなり同点弾とか 芸術ゴール」

「遂に三笘復活！…と言っても良いですよね？」

「三笘さんは絶対代表に必要だよ。スーペルゴラッソ」

W杯イヤーに向け、頼れる男の復活ゴールに歓喜の声をあげていた。



（THE ANSWER編集部）