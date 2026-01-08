俳優の松嶋菜々子が８日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）にスタジオ生出演した。

松嶋は、この日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―」（木曜・午後９時）に主演。ドラマと同じショートヘアに黒ぶちメガネ、グレーのスーツ姿でスタジオに登場した。

司会を務める羽鳥慎一アナウンサーから「今回こちらの衣装で出演されている」と紹介された松嶋は「国税調査官の役で…らしい格好になっております」とほほ笑んでいた。

ドラマは、映画でも有名になった国税局査察部“マルサ”とは違い、今作の舞台はマルサ以上の調査力を持つとされる国税局資料調査課。料の部首から“コメ”と呼ばれる。ドラマでは、松嶋演じる調査課の敏腕調査官だった米田正子（よねだ・せいこ）が、コメ本体が扱わない脱税事案を調査する複雑国税事案処理室「ザッコク」を創設。悪徳脱税者と立ち向かう。

衣装について羽鳥アナは松嶋の意見が反映されたことを伝えた。松嶋は「すごく正義感の強い役で仕事に一生懸命なので他のことは気にしないということで、髪形にしてもメイクにしてもすごくシンプルに」などと明かしていた。