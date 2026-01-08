¡ÚÃæ³Ø¼õ¸³¡Û»î¸³Á°Æü¤ÎNG&OK½¸¡¡¹ç³Ê¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¡Ö¿Æ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡×¤È¤Ï
¡¡Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤¿¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Á°Æü¤Ï¿´Â¡¤¬Èô¤Ó½Ð¤ë¤Û¤É¶ÛÄ¥¤¹¤ë½Ö´Ö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤ª¤¦¤Á¼õ¸³¥³ー¥Á¥ó¥°ÂåÉ½¤ÎÎëÌÚ»í¿¥¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÙ¶¯·ù¤¤¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë!?¡Ö°ÅµÍÑ¿©¥Ñ¥ó¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡¤¤¤è¤¤¤èÌÀÆü¤¬ËÜÈÖ¡£¡Ö¿Æ¤È¤·¤Æ²¿¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦?¡×¤È¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤»ý¤Á¡¢ÄË¤¤¤Û¤ÉÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Ä¾Á°¤Î¿Æ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤°ì¤Ä¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤ª¤¦¤Á¼õ¸³¥³ー¥Á¥ó¥°¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¹ç³Ê¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÁ°ÆüNG&OK½¸¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚNG¡ÛÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¬¤Á!µÕ¸ú²Ì¤Ê¿Æ¤Î¹ÔÆ°
¡ß¡Ö²È¤Î¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤«¤é¡¢ÊÙ¶¯¤À¤±¤·¤Æ¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×
¡¡Ä¾Á°¤À¤«¤é¤È¡¢¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ê¤É¤ÎÆü¾ï¤òÁ´¤ÆÌÈ½ü¤·¤Æ¡ÖÊÙ¶¯°ì¿§¡×¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÆÃÊÌ°·¤¤¡×¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬»ö¡×¤È¤·¤Æ¤Î´¶³Ð¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÞ¤Ë¥ê¥º¥à¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤¬Áý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ß¡Ö¤³¤ÎÌäÂê¡¢µîÇ¯¤â½Ð¤¿¤«¤éµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç!¡×
¡¡Á°Æü¤ÎµÍ¤á¹þ¤ß¤äÌë¹¹¤«¤·¤Ï¸·¶Ø¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤«¤é¡Ö¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¡×¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¾¤¬ÈèÊÀ¤·¡¢ÅöÆü¤Î»×¹ÍÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ß¡ÖÀäÂÐ¤Ë¼õ¤«¤ë¤è!¡×¡ÖÍî¤Á¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î?¡×
¡¡¡ÖÀäÂÐ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢µÕ¤Ë¡ÖÍî¤Á¤¿¤é¥À¥á¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿Æ¤ÎÉÔ°Â¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÂ¤ò¤¹¤¯¤Þ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡ß¡Ö·Êµ¤¤Å¤±¤Ë¥«¥ÄÐ§(¥È¥ó¥«¥Ä)!¡×
¡¡¡Ö¾¡¤Ä¡×¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ÎÍÈ¤²Êª¤Ï¡¢¾Ã²½¤Ë°¤¯°ß¤â¤¿¤ì¤Î¸¶°ø¤Ë¡£¶ÛÄ¥¤Ç°ßÄ²¤¬ÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ë¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚOK¡Û¹ç³Ê¤ò°ú¤´ó¤»¤ë!¿Æ¤Î¡Ö½÷Í¥¡×ÎÏ
¡û¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¡×¤òÊÝ¤Ä
¡¡¿©´ï¤ò²¼¤²¤ë¡¢¤ªÉ÷Ï¤ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´ÊÃ±¤Ê¼êÅÁ¤¤¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Çµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡×¤Î´¶³Ð¤¬¿´¤Î°ÂÄê¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡£
¡û¡ÖÁá¤¯¿²¤Æ¡¢Ç¾¤òµÙ¤á¤ë¡×
¡¡Á°Æü¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö³ÎÇ§¡×ÄøÅÙ¤ËÎ±¤á¡¢Áá¤á¤ËÉÛÃÄ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·Ì²¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¤À¤±¤ÇÇ¾¤ÏµÙ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë(¾µÇ§)
¡¡·ë²Ì(¹ç³Ê)¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥»¥¹(²áÄø)¤òÇ§¤á¤ë¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖËèÆü´ù¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¡¢¤ªÊì¤µ¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢»ä¤¬°ìÈÖ¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò»Ù¤¨¡¢ºÇ¶¯¤Î¤ª¼é¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¡Ö¾Ã²½¤ËÎÉ¤¤¿©»ö¡×¤ÇÂÎ¤ò²¹¤á¤ë
¤¦¤É¤ó¤ä»¨¿æ¤Ê¤É¡¢¾Ã²½¤ËÎÉ¤¯²¹¤«¤¤¿©»ö¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¿´¤âÂÎ¤â¥Û¥Ã¤È´Ë¤à¤è¤¦¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ë¡§¿Æ¤¬¤Ç¤¤ëºÇ¹â¤Î¥µ¥Ýー¥È¤È¤Ï
¡¡Á°Æü¤Ë¿Æ¤¬¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö½÷Í¥¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤Ã¤·¤ê¤È¹½¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Æâ¿´¤Ï¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿Æ¤Î°Â¿´´¶¤Ï¡¢É¬¤º»Ò¤É¤â¤ËÅÁÀ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼õ¸³¤Ï¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÄÌ²áµ·Îé¡×¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢É¬¤º¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÀÆü¤Ï¡¢¾Ð´é¤Ç¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤!¡×¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!
¡ã¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
ÎëÌÚ»í¿¥
¡¡¼õ¸³¥³ー¥Á¥ó¥°¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¡¦¹â¹»¼õ¸³¡¦Âç³Ø¼õ¸³¤òÌÜ»Ø¤¹¿Æ»Ò¸þ¤±¤Î¼õ¸³¥³ー¥Á¥ó¥°¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤¦¡Ö¤ª¤¦¤Á¼õ¸³¥³ー¥Á¥ó¥°¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£4000²ÈÄí°Ê¾å¤Î¿Æ»Ò¤Î¼õ¸³¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¤¦¤Á¼õ¸³¥³ー¥Á¥ó¥°¡Ù¡Ø»Ò¤É¤â¤¬¼«Áö¤¹¤ë¸À¤¤´¹¤¨¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¡Ù¶¦Ãø¤Ë¡Ø¤ª¤¦¤Á¥¨¥Ë¥¢¥°¥é¥à¡Ù¤¤¤º¤ì¤â¤ß¤é¤¤¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡£
¡Ê¼õ¸³¥³ー¥Á¥ó¥°¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¡¦ÎëÌÚ»í¿¥¡Ë
