ふんわりかわいい特別仕様の限定リップ4色！セガ フェイブ『お茶犬×Coralhaze』デュードロップティント
セガ フェイブから「お茶犬」と、韓国コスメ「Coralhaze（コーラルヘイズ）」がコラボした「デュードロップティント」が登場。
「お茶犬」に着想を得た、特別仕様の限定リップ4色が誕生します☆
セガ フェイブ『お茶犬×Coralhaze』デュードロップティント
発売日：
2026年1月19日（月）PLAZA・ハンズ・ロフト（一部店舗除く）
2026年2月2日（月）バラエティショップ（一部店舗除く）
価格：各1,650円（税込）
容器サイズ：33×20×69 mm
発売店舗：PLAZA、ハンズ、ロフトはじめとしたバラエティショップ（一部店舗除く）
セガ フェイブがホリプロと共同開発したキャラクター「お茶犬」と、韓国発のコスメブランド「Coralhaze (コーラルヘイズ）」を運営する月架世交易がコラボレーション。
「お茶犬」から着想を得た限定リップ「デュードロップティント」の新色4色が発売されます！
緑茶や紅茶をモチーフにした「お茶犬」は、「ほっ」と一息つける癒しの存在として誕生した、人気のキャラクターシリーズ。
コーラルヘイズのティント「デュードロップティント」とのコラボで、特別仕様の「デュードロップティント」4色が展開されます。
パッケージは、思わず“きゅん”とときめくような、ふんわり愛らしい「お茶犬」の限定デザイン。
キャラクターごとに異なる柔らかな雰囲気が、透け感とみずみずしい艶カラーのリップで表現されています。
いつものメイクに、遊び心とかわいさを加えることができる限定デザインです！
211ダージリン（紅茶犬のチャイからインスパイア）
紅茶犬の「チャイ」からインスパイアされたカラーは、甘い雰囲気のピンク。
甘えん坊な性格の「チャイ」は、「お茶犬」たちの末っ子的な存在です。
インド生まれイギリス育ちの「チャイ」には、いたずらっ子で天然な一面もあるようです☆
212ジャスミン（ハーブ茶犬のハナからインスパイア）
青みピンクのリップは、ハーブ茶犬の「ハナ」からインスパイア。
ナチュラルな飾らない性格をしている「ハナ」は、ガーデニングが好きな「お茶犬」です。
お花に囲まれて暮らす夢を持っています！
213アールグレイ（紅茶犬のアールからインスパイア）
好奇心旺盛で、冒険好きな紅茶犬の「アール」にインスパイアされたリップは、深みのあるカラー。
午後のお茶は欠かせない「アール」は、勇敢だけど涙もろく、ヒーローに憧れています☆
214エスプレッソ（コーヒー犬のカフェからインスパイア）
コーヒー犬の「カフェ」から着想を得たリップは、くすみ系のカラーに！
「お茶犬」たちの中では個性的な見た目の「カフェ」は、みんなと違う耳にコンプレックスを抱いています。
早起きが得意で、大人しく、仲間想いな性格の「お茶犬」です！
ノベルティ「お茶犬ランダムキーリング」
種類：全5種（リョク、チャイ、ハナ、アール、カフェ）
※ノベルティは数量限定のため、なくなり次第終了
※ノベルティは商品購入個数分のお渡し
※5種の中からランダムでのお渡し
※PLAZA・ハンズ・ロフト(一部店舗を除く)を含むバラエティショップが対象
※一部取扱のない店舗があります
※キャンペーンは予告なく終了する場合があります
『お茶犬×Coralhaze』デュードロップティントの発売を記念して、購入者特典のノベルティを配布。
オリジナル「お茶犬ランダムキーリング」全5種からランダムで1つがもらえます☆
「お茶犬」に着想を得た限定リップ4色が、かわいいパッケージで発売。
セガ フェイブの『お茶犬×Coralhaze』デュードロップティントは、2026年1月19日発売です！
