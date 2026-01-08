セガ フェイブから「お茶犬」と、韓国コスメ「Coralhaze（コーラルヘイズ）」がコラボした「デュードロップティント」が登場。

「お茶犬」に着想を得た、特別仕様の限定リップ4色が誕生します☆

セガ フェイブ『お茶犬×Coralhaze』デュードロップティント

発売日：

2026年1月19日（月）PLAZA・ハンズ・ロフト（一部店舗除く）

2026年2月2日（月）バラエティショップ（一部店舗除く）

価格：各1,650円（税込）

容器サイズ：33×20×69 mm

発売店舗：PLAZA、ハンズ、ロフトはじめとしたバラエティショップ（一部店舗除く）

セガ フェイブがホリプロと共同開発したキャラクター「お茶犬」と、韓国発のコスメブランド「Coralhaze (コーラルヘイズ）」を運営する月架世交易がコラボレーション。

「お茶犬」から着想を得た限定リップ「デュードロップティント」の新色4色が発売されます！

緑茶や紅茶をモチーフにした「お茶犬」は、「ほっ」と一息つける癒しの存在として誕生した、人気のキャラクターシリーズ。

コーラルヘイズのティント「デュードロップティント」とのコラボで、特別仕様の「デュードロップティント」4色が展開されます。

パッケージは、思わず“きゅん”とときめくような、ふんわり愛らしい「お茶犬」の限定デザイン。

キャラクターごとに異なる柔らかな雰囲気が、透け感とみずみずしい艶カラーのリップで表現されています。

いつものメイクに、遊び心とかわいさを加えることができる限定デザインです！

211ダージリン（紅茶犬のチャイからインスパイア）

紅茶犬の「チャイ」からインスパイアされたカラーは、甘い雰囲気のピンク。

甘えん坊な性格の「チャイ」は、「お茶犬」たちの末っ子的な存在です。

インド生まれイギリス育ちの「チャイ」には、いたずらっ子で天然な一面もあるようです☆

212ジャスミン（ハーブ茶犬のハナからインスパイア）

青みピンクのリップは、ハーブ茶犬の「ハナ」からインスパイア。

ナチュラルな飾らない性格をしている「ハナ」は、ガーデニングが好きな「お茶犬」です。

お花に囲まれて暮らす夢を持っています！

213アールグレイ（紅茶犬のアールからインスパイア）

好奇心旺盛で、冒険好きな紅茶犬の「アール」にインスパイアされたリップは、深みのあるカラー。

午後のお茶は欠かせない「アール」は、勇敢だけど涙もろく、ヒーローに憧れています☆

214エスプレッソ（コーヒー犬のカフェからインスパイア）

コーヒー犬の「カフェ」から着想を得たリップは、くすみ系のカラーに！

「お茶犬」たちの中では個性的な見た目の「カフェ」は、みんなと違う耳にコンプレックスを抱いています。

早起きが得意で、大人しく、仲間想いな性格の「お茶犬」です！

ノベルティ「お茶犬ランダムキーリング」

種類：全5種（リョク、チャイ、ハナ、アール、カフェ）

※ノベルティは数量限定のため、なくなり次第終了

※ノベルティは商品購入個数分のお渡し

※5種の中からランダムでのお渡し

※PLAZA・ハンズ・ロフト(一部店舗を除く)を含むバラエティショップが対象

※一部取扱のない店舗があります

※キャンペーンは予告なく終了する場合があります

『お茶犬×Coralhaze』デュードロップティントの発売を記念して、購入者特典のノベルティを配布。

オリジナル「お茶犬ランダムキーリング」全5種からランダムで1つがもらえます☆

「お茶犬」に着想を得た限定リップ4色が、かわいいパッケージで発売。

セガ フェイブの『お茶犬×Coralhaze』デュードロップティントは、2026年1月19日発売です！

