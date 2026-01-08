ポテトサラダ入り！ローソン「ご当地！関東　うまいもん祭」焦がし醤油のもちっとパン(ポテト)

ローソンは、2026年1月13日(火)より、関東甲信地区限定で「ご当地！うまいもん祭」を開催します。

醤油の香ばしさとポテトサラダを組み合わせた、ユニークな惣菜パンが発売されます。

ローソン「ご当地！関東 うまいもん祭」焦がし醤油のもちっとパン(ポテト)

発売日：2026年1月13日(火)

価格：160円(税込)

販売場所：関東甲信地区のローソン店舗

焦がし醤油の風味と香ばしさが際立つパン生地で、ポテトサラダを包み込んだ一品。

中には大きめにカットした存在感のあるポテトが入っており、ごろごろとした食感を楽しめます。

「醤油」「ポテトサラダ」「パン」という意外な組み合わせが生み出す新感覚のハーモニー。

もちっとした生地の食感とともに、和洋折衷の味わいが広がります。

「ご当地！関東 うまいもん祭」開催

ローソンは、2026年1月13日(火)より、各地のご当地食材やソウルフードとコラボした「ご当地！うまいもん祭」を開催します。

関東甲信地区では、江戸時代中期に関東で生まれた「濃口醤油」をテーマに商品を開発。

旨味と香りの強さが魅力の濃口醤油を“焦がし醤油”に仕上げることで、香ばしさをアップさせた計8品がラインナップされます。

ローソン「ご当地！関東 うまいもん祭」香ばしい！焦がし醤油のもちっとパン(ポテト)の紹介でした。

