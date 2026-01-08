ポテトサラダ入り！ローソン「ご当地！関東 うまいもん祭」焦がし醤油のもちっとパン(ポテト)
ローソンは、2026年1月13日(火)より、関東甲信地区限定で「ご当地！うまいもん祭」を開催します。
醤油の香ばしさとポテトサラダを組み合わせた、ユニークな惣菜パンが発売されます。
発売日：2026年1月13日(火)
価格：160円(税込)
販売場所：関東甲信地区のローソン店舗
焦がし醤油の風味と香ばしさが際立つパン生地で、ポテトサラダを包み込んだ一品。
中には大きめにカットした存在感のあるポテトが入っており、ごろごろとした食感を楽しめます。
「醤油」「ポテトサラダ」「パン」という意外な組み合わせが生み出す新感覚のハーモニー。
もちっとした生地の食感とともに、和洋折衷の味わいが広がります。
「ご当地！関東 うまいもん祭」開催
ローソンは、2026年1月13日(火)より、各地のご当地食材やソウルフードとコラボした「ご当地！うまいもん祭」を開催します。
関東甲信地区では、江戸時代中期に関東で生まれた「濃口醤油」をテーマに商品を開発。
旨味と香りの強さが魅力の濃口醤油を“焦がし醤油”に仕上げることで、香ばしさをアップさせた計8品がラインナップされます。
