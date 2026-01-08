スペインで新婚旅行を楽しんでいる俳優のキム・ウビン＆シン・ミナ夫妻の目撃談が伝えられた。

最近、オンラインコミュニティなどでは、スペインの韓国料理店を訪れたキム・ウビンとシン・ミナの姿を収めた写真が共有された。

写真を見ると、キム・ウビンは海が見える窓を背にして座っており、ワイン色のニットにジーンズを着用している。彼の晴れやかな笑顔と、左手薬指の結婚指輪が目を引く。写真にシン・ミナの顔は写っていないが、キム・ウビンと向かい合って座っているものと推定される。

この写真は、スペインで韓国料理店を運営しているAさんが3日、インスタグラムに投稿したことをきっかけにオンライン上に広がった。

Aさんは「シン・ミナさん、キム・ウビンさん、お越しいただきありがとうございます。ご結婚おめでとうございます。良い旅になるよう願っています」という短い文章とともに、数枚の写真を公開した。ここにはキム・ウビンとAさんが一緒に撮った記念写真、キム・ウビンとシン・ミナが残したサインの写真などが含まれていた。キム・ウビンはサインを残しながら「ご自愛ください」というメッセージも添えた。

キム・ウビンとシン・ミナは2014年に広告撮影を共にしたことで出会い、恋人へと発展した。シン・ミナは、キム・ウビンが2017年に上咽頭がんの診断を受けて2019年に完治判定を受けるまでの闘病期間中、ずっとそばで彼を支え続けた。2人は10年間の熱愛の末、昨年12月20日にソウル中区奨忠洞（チュング・チャンチュンドン）の新羅（シルラ）ホテル・ダイナスティホールで結婚式を挙げた。