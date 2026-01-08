俳優のイ・ミンジョンは、授賞式でハートポーズを求められたが応じず、アン・ソンギさんを追悼した。

6日、イ・ミンジョンはソウル中区奨忠洞（チュング・チャンチュンドン）の新羅ホテルで行われた「2026大韓民国ファーストブランド大賞」授賞式に出席し、芸能人ユーチューバー部門の大賞を受賞した。

黒のワンピースを着て胸に白い花をつけたイ・ミンジョンは、フォトウォールでの撮影中に「ハートポーズ」を求められたが、「今日は…」と言葉を濁し、丁重に断った。

イ・ミンジョンは「俳優ではなく、ユーチューバーとして賞をいただき、気持ちよく一年をスタートできた」としながらも、「俳優として、私たちに大きな感動を与え、映画史に名を残したアン・ソンギ先生が亡くなり、心が重い。謹んでご冥福をお祈りします」と語った。

イ・ミンジョンは、授賞式の日程を終えた後、アン・ソンギさんの弔問に訪れたという。

また、自身のソーシャルメディアには「先生の弔問に行ってきたところ、この写真が突然届いて驚いた。本当に温かく、素敵だった先生。ずっと忘れません」という言葉とともに、生前のアン・ソンギさんとの写真を掲載した。

5日に亡くなったアン・ソンギさんは、2019年に血液がんと診断され、闘病生活を続けてきた。出棺は9日午前6時に行われ、埋葬地は楊平（ヤンピョン）の「ピョルグリダ」となっている。