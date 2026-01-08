出来立ての美味しさ！ローソン「ご当地！関東　うまいもん祭」【まちかど厨房】焦がし濃口醤油の“香ばし唐揚”弁当

ローソンは、2026年1月13日(火)より、店内で調理を行う「まちかど厨房」展開店舗（関東地区）にて、香り高い唐揚げ弁当を発売します。

出来立ての美味しさにこだわる「まちかど厨房」から、関東の醤油文化を取り入れたメニューが登場します。

ローソン「ご当地！関東 うまいもん祭」【まちかど厨房】焦がし濃口醤油の“香ばし唐揚”弁当

発売日：2026年1月13日(火)

価格：592円(税込)

販売場所：関東地区のまちかど厨房導入店（約2,800店：2025年9月末時点）

ジューシーな鶏もも肉を主役にした、ボリューム満点のお弁当。

味付けには焦がし濃口醤油を使用し、香ばしく仕上げています。

噛むたびに溢れる肉の旨みと、焦がし醤油の芳醇な香りが食欲を刺激。

白いご飯との相性は抜群で、箸が止まらなくなる味わいです。

お店で仕上げる「まちかど厨房」ならではの、温かみのある美味しさを楽しめます。

「ご当地！関東 うまいもん祭」開催

ローソンは、2026年1月13日(火)より、各地のご当地食材やソウルフードとコラボした「ご当地！うまいもん祭」を開催します。

関東甲信地区では、江戸時代中期に関東で生まれた「濃口醤油」をテーマに商品を開発。

旨味と香りの強さが魅力の濃口醤油を“焦がし醤油”に仕上げることで、香ばしさをアップさせた計8品がラインナップされます。

ローソン「ご当地！関東 うまいもん祭」【まちかど厨房】焦がし濃口醤油の“香ばし唐揚”弁当の紹介でした。

