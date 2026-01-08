ローソンは、2026年1月13日(火)より、関東甲信地区限定で展開する「ご当地！うまいもん祭」に合わせて、ユニークな天津飯を発売します。

たっぷりの「あん」でお腹も心も満たされる、関東ならではの味付けが施された一品です。

ローソン「ご当地！関東 うまいもん祭」だくだくあんの甘酢天津飯

発売日：2026年1月13日(火)

価格：538円(税込)

販売場所：関東甲信地区のローソン店舗

最大の特徴は、商品名にもある「だくだく」の甘酢あん。

最後まで玉子とご飯に甘酢あんをたっぷり絡めて楽しめるよう、なんとご飯の量よりも甘酢あんを多く入れています。

味のベースには、香ばしい濃口醤油を使用。

濃口醤油のコクのある旨みが甘酢の酸味と調和し、奥深い味わいを生み出しています。

あんに溺れるような感覚を楽しめる、あんかけ好きにはたまらない仕上がりです。

「ご当地！関東 うまいもん祭」開催

ローソンは、2026年1月13日(火)より、各地のご当地食材やソウルフードとコラボした「ご当地！うまいもん祭」を開催します。

関東甲信地区では、江戸時代中期に関東で生まれた「濃口醤油」をテーマに商品を開発。

旨味と香りの強さが魅力の濃口醤油を“焦がし醤油”に仕上げることで、香ばしさをアップさせた計8品がラインナップされます。

ローソン「ご当地！関東 うまいもん祭」だくだくあんの甘酢天津飯の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 焦がし濃口醤油のコク！ローソン「ご当地！関東 うまいもん祭」だくだくあんの甘酢天津飯 appeared first on Dtimes.