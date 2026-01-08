直火焼きの香ばしさ！ローソン「ご当地！関東　うまいもん祭」大きな！直火で焼いた焼おにぎり

ローソンは、2026年1月13日(火)より、関東甲信地区限定で「ご当地！うまいもん祭」を開催します。

関東の醤油文化を象徴する、香ばしさとボリュームを兼ね備えた焼おにぎりがラインナップされます。

ローソン「ご当地！関東 うまいもん祭」大きな！直火で焼いた焼おにぎり

発売日：2026年1月13日(火)

価格：198円(税込)

販売場所：関東甲信地区のローソン店舗

商品名の通り、満足感のある大きさが特徴の焼おにぎり。

味の決め手となるのは、関東でおなじみの「濃口醤油」です。

濃口醤油ならではの深い旨みとコクが、お米一粒一粒に染み渡っています。

直火で焼き上げることで、醤油の香ばしさを最大限に引き出しています。

口いっぱいに広がる焦がし醤油の香りが食欲を刺激する、シンプルながらも奥深い味わい。

ランチタイムや小腹が空いた時に、しっかりとした満足感を得られる一品です。

「ご当地！関東 うまいもん祭」開催

ローソンは、2026年1月13日(火)より、各地のご当地食材やソウルフードとコラボした「ご当地！うまいもん祭」を開催します。

関東甲信地区では、江戸時代中期に関東で生まれた「濃口醤油」をテーマに商品を開発。

旨味と香りの強さが魅力の濃口醤油を“焦がし醤油”に仕上げることで、香ばしさをアップさせた計8品がラインナップされます。

ローソン「ご当地！関東 うまいもん祭」大きな！直火で焼いた焼おにぎりの紹介でした。

