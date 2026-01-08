焦がし醤油が香る！ローソン「ご当地！関東　うまいもん祭」からあげクン 香ばしさ広がる焦がし濃口醤油味

ローソンは、2026年1月13日(火)より、関東甲信地区の店舗にて「ご当地！うまいもん祭」を開催します。

関東エリアの代表として、濃口醤油の香ばしさを活かした新作からあげクンが登場します。

ローソン「ご当地！関東 うまいもん祭」からあげクン 香ばしさ広がる焦がし濃口醤油味

発売日：2026年1月13日(火)

価格：298円(税込)

販売場所：関東甲信地区のローソン店舗（東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県）

関東の食文化に欠かせない「濃口醤油」をテーマにした、風味豊かなからあげクン。

江戸時代中期に関東で生まれた濃口醤油は、“旨味と香りの強さ”が魅力です。

その特徴的な濃い色合いは、しばしば「関東のそばつゆは黒い」と表現されるほど。

本商品では、この濃厚な濃口醤油を“焦がし醤油”仕立てにすることで、香ばしさを一層引き立てています。

ジューシーなからあげクンの肉汁と、焦がし醤油の芳醇な香りが口の中で重なり合う一品。

食欲をそそる香ばしさは、おやつとしてはもちろん、お酒のお供にもぴったりです。

「ご当地！関東 うまいもん祭」開催

ローソンは、2026年1月13日(火)より、各地のご当地食材やソウルフードとコラボした「ご当地！うまいもん祭」を開催します。

関東甲信地区では、江戸時代中期に関東で生まれた「濃口醤油」をテーマに商品を開発。

旨味と香りの強さが魅力の濃口醤油を“焦がし醤油”に仕上げることで、香ばしさをアップさせた計8品がラインナップされます。

