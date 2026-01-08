８日に放送されたＮＨＫ「あさイチ」に、ＮＨＫきっての鉄道ファンの近田雄一アナウンサーが登場。一時、「近田アナ」がトレンド入りした。

この日の「あさイチ」は、「ばけばけ」に出演の円井わんが島根・出雲を旅行したＶＴＲを放送。その後、松江の売布神社からの中継で登場したのが現在、松江放送局勤務の近田アナだった。

近田アナは、円井のかわりにおみくじを引くことになり、「がんばります」と言うも、微妙な「吉」でスタジオも失笑。また、鳥取・島根で起こった地震については「６人の方がケガをした」と説明しつつ「日常が戻りつつある。山陰を応援する気持ちを込めて魅力をお届けできればと思います」と話していた。

また別の場所からの中継でも、運転士の帽子を被り「出発進行〜！」とやり、これまでの乗った電車は「５００種類」などと紹介。円井とともに、電車運転を体験するなど、今回も鉄道味満載のロケを案内していた。

ＮＨＫきっての鉄道好きとして知られ、ＮＨＫ公式プロフィールでも「島根県の現在の鉄道路線は完乗！２周目が楽しみです」と紹介されている。

ネットでも近田アナの登場に「ＮＨＫの近田アナ、大阪で最近みえへん思うてたら、松江にいたはった」「近田アナ！全国放送！ＢＫ民歓喜！鉄オタ民歓喜！」「朝イチの中継 近田アナがいろいろと味わい出しすぎいきなり良すぎてもう朝からにんまりと笑顔になってしまうこの感じ」「近田アナ、松江にいるんだ！懐かしいよ」など話題を呼んでいた。