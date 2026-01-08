100均で200円ってコスパバグ！保存・調理・食事がこれ1つ♡高スペックなキッチングッズ

ダイソーをパトロール中に、キッチングッズ売り場で見つけたこちらの商品。よくある保存容器かな〜？と思いきや、なんとこれ1つで保存・調理・食事がこれ1つで完結する高スペックなアイテムだったんです！容器は耐熱ガラス製なので、プラスチック製に比べて色やニオイ移りに敏感にならなくていいのが◎おすすめですよ♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：正方形保存容器（エア弁付、240mL）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：11.4cm×11.4cm×5.0cm

容量：240mL

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480397924

ただの保存容器じゃない！ダイソーのキッチングッズが便利すぎるんです

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で気になる商品を発見しました。その名も『正方形保存容器（エア弁付、240mL）』。お値段は￥220（税込）でした。

サイズは約11.4cm×11.4cm×5.0cm。容量は約240mL。よくある保存容器かな〜と思いきや、他とはひと味違うアイテムだったんです！

なんとこれ、保存・調理・食事がこれ1つで完結する便利なアイテム。フタには便利なエア弁が付います。

容器の材質は耐熱ガラスで、電子レンジやオーブンの使用が可能です。プラスチック製の保存容器よりもお値段は張りますが、ニオイが染みついたり、色移りをそこまで気にする必要がないのも嬉しいポイント。ダイソー商品ですが、作りがしっかりしているキッチングッズです。

使い勝手抜群！ダイソーの『正方形保存容器（エア弁付、240mL）』

フタはパッキンなどが付いていないシンプルな作り。電子レンジで加熱する際は、必ずエア弁を開けて使用します。

オーブンで加熱する際は、フタを外して使用します。ちょっとした食材を温めたい時はもちろん、調理にも使えてそのまま食卓に運べるのがありがたいです。今回はグラタンを作ってみましたが、よくあるグラタン皿と違って取っ手がないので、オーブンへの収まりが良いのが◎食器棚にも片付けやすいので、良い買い物でした♡

今回はダイソーの『正方形保存容器（エア弁付、240mL）』をご紹介しました。

200円で買えちゃうダイソーの高スペックなキッチングッズ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。