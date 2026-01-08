買いだめしたくなるレベル！日本製×無添加！100円だからって侮れない隠れ名品

セリアをパトロールしていると、シンプルなパッケージのリップクリームを発見しました。チューブ型で使いやすそうだな〜と何気なく手に取ったアイテムですが、なんとこれ日本製で無添加なコスメだったんです！これが￥110（税込）で買えるなんてセリアさんの企業努力には頭が上がりません…詳しく見ていきましょう♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：無添加リップクリーム

価格：￥110（税込）

内容量：10g

販売ショップ：セリア

JANコード：4580321536274

これは買い溜め待ったなし！日本製×無添加のコスパ最強リップを見つけました♡

セリアをパトロールしていると、美容グッズ売り場で気になる商品を発見。その名も『無添加リップクリーム』。お値段はもちろん￥110（税込）です。

内容量は約10g。チューブなので衛生的に使えるのがGOOD。シンプルなパッケージで大人も使いやすいアイテムです。

よくある100均のリップだと思って手に取った商品ですが、裏面を見ると、なんとMADE IN JAPANの文字が。成分もワセリンのみで、パッケージに負けず劣らずシンプル。日本製で無添加なリップがセリアで、しかも￥110（税込）で買えるなんて…良い時代になりました♡

中身を出してみると、寒いせいかテクスチャーは硬めでした。体温で溶かせば肌に馴染むので、早速使っていきます！

シンプルコスメが気軽に買える！セリアの『無添加リップクリーム』

実際に塗ってみると、香りもなく、かなり使いやすい印象。かゆみなどの違和感も特に感じなかったので、唇が刺激に敏感な時でも安心して使えました。最近は季節のせいかかなり乾燥を感じていたので、プチプラグッズで気兼ねなく保湿ケアできるのが嬉しいです。

今回はセリアの『無添加リップクリーム』をご紹介しました。

うっかりリップを忘れてしまった時でも、セリアに駆け込めばシンプルコスメが￥110（税込）で手に入るのでとってもありがたいですよね！匂いや刺激もなく、無色透明なので手持ちのリップコスメの色味を邪魔しないのも魅力です。100均商品だから…と侮っていましたが、常にカバンやポーチに入れておきたくなるほどお気に入りです。気になった方はぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。