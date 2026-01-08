求人ボックスのPodcast「5分で整うキャリア思考」で、ゲストをお招きしたスペシャル回が放送されました。今回のゲストは佐伯ポインティさん。第2回は覚悟の話から衝動殺しの妖怪の話、坂井さんの退学ウラ話まで語っていただきました。

※本記事は、Podcast「5分で整うキャリア思考」の一部を抜粋・編集したものです。

📻Podcast「5分で整うキャリア思考」

人の厚みは「覚悟プロジェクト」の数

ポインティ 最近お悩み相談に答えたときに「人はどうやったら変われますか」っていう、難しい問いが来てて、ジーンクエストの高橋祥子さんが書いた本のなかに覚悟の図が出てくるんですよ。覚悟ってこれまで覚悟してきた数とか同時に走らせている覚悟、どんどん「覚悟プロジェクト」が増えてきて、その多さが人の厚みにつながるんじゃないかって。

坂井 おお、おもしろいですね。

それって自己というものを一回暫定解として出すってことですよね。これ僕もやったなって思って、起業するときってうまくいくか分からないから「うん！ 起業します！」って。3年くらいやってうまくいかなかったらやめますけど、その3年間絶対やりますんです、よろしくお願いします！ 以上！ みたいな。自分がないんじゃなくて、一回自分の暫定解を決めてそれどおりにやればいいってことなんじゃないのかなと思いますけどね。

ポインティ 確かにそうだと思うんですけど、難しいのが暫定解を出すのって自分の矮小さを認めるってことじゃないですか。自分の小ささを見つめるのって勇気がいるっていうか。

坂井 僕は逆にそれがおもしろいとずっと思ってて。僕、最近家買ったんですけど、それまで小さい家に住んでて「臥薪嘗胆ハウス」って呼んでたんです (笑)。その小さい家に住んでたから「この家から絶対出るんだ......！」って思って、「もしかしたら面積2倍の家に住めるかも！」っていう、その落差がおもしろいと思ってたんですよね。

衝動殺しの妖怪に気をつけろ

坂井 会社にいる本当の妖怪は「衝動殺し」の妖怪だと思うんですよ。僕、入社したときに血気盛んだった同期がシュンってしてて「おもしろくねぇ」って思ってたんですよ。それはなにかっていうと、彼らが衝動というものをなくして、この会社でのウケとかロジカルになにかを説明するとか、スプレッドシートできれいな資料を作ったりしてて、習慣と知性だけで衝動が空っぽだったから「おもしろくねぇ」って思ってましたね。

ポインティ 確かに、なんで組織に入ると衝動って消されるんですかね。

坂井 僕は「短期の生存」だと思いますね。僕のサバンナ仮説的な領域でいうと、人間って生存に最適化されるじゃないですか。上司が怖い場合とか、この会社で活躍できなかったらって思うと、いかに目先の評価をとるかっていう考えになりがちですよね。でも、長期最適化したほうがいいと思います。

ポインティ でも、短期の生存をとらないようにするって結構難しいですよね。坂井さんはどうしてましたか。

坂井 仕事って「事に仕える」で仕事じゃないですか。別に上司に仕えるわけじゃないですか。上司が言ってることに従うことが正しいとは限らないじゃないですか。上司より自分のほうがプロダクトに詳しいってこともありますし。

短期生存最適化≒嫌われる勇気

坂井 嫌われるってことに対する抵抗感があるかどうかが、短期生存最適と関係しているかもしれないですね。

ポインティ でも、結構嫌われるのが怖い人多そうですよね。坂井さんは嫌われても大丈夫ですか？

坂井 好かれたい人に好かれればいいし、合わない人は少なからずいるだろうからいいって思ってますね。もちろん嫌われにいこうとはしないですけどね。嫌われることを恐れて、本来とるべき決断ができないのは嫌だなって思いますね。

ポインティ なんでそんな勇気があるんですか。

坂井 それはたぶん、レール外れてもいいって思ってるからですかね。僕、私立中学退学してるんで。

坂井さんの退学ウラ話。会社への執着を手放す方法とは？！

