2026年最初の“大型トレード”成立 カブスが27歳剛腕をトレードで獲得「即戦力として大きな貢献が期待できる」
カブスがトレードでカブレラを獲得した(C)Getty Images
カブスが現地時間1月7日、マーリンズの右腕エドワード・カブレラをトレードで獲得したと報じられた。
【写真】ワトソンさんが投稿した顔を寄せ合う大谷翔平夫妻の写真を見る
交換要員として、カブスはトッププロスペクトのオーウェン・ケイシーに加え、2人の内野手のプロスペクトを放出している。
米メディア『ClutchPoints』は「2026年のMLBにおける今年最初の大型トレードが成立した。対照的な方向へと進む2つの球団が、それぞれのチーム状況や再建スケジュールに沿った取引を行った形だ」と伝えた。
同メディアは「カブスは、先発右腕のカブレラを獲得することで、喫緊の課題であった短期的な補強ニーズを解消した。一方、投手陣の層が厚いマーリンズは、攻撃力の向上へと変換することで、長期的な再建へとさらに舵を切った」と説明した。
記事では「カブレラは、年俸を抑えつつ即戦力として大きな貢献が期待できる存在だ。さらに、2028年シーズン終了までチームが保有権を維持できるという点も、獲得の決め手となった」と、27歳の剛腕を獲得したメリットを挙げた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。