2026年最初の“大型トレード”成立　カブスが27歳剛腕をトレードで獲得「即戦力として大きな貢献が期待できる」

カブスがトレードでカブレラを獲得した(C)Getty Images

カブスが現地時間1月7日、マーリンズの右腕エドワード・カブレラをトレードで獲得したと報じられた。

交換要員として、カブスはトッププロスペクトのオーウェン・ケイシーに加え、2人の内野手のプロスペクトを放出している。

米メディア『ClutchPoints』は「2026年のMLBにおける今年最初の大型トレードが成立した。対照的な方向へと進む2つの球団が、それぞれのチーム状況や再建スケジュールに沿った取引を行った形だ」と伝えた。