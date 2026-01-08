ドジャース、昨季全休の27歳右腕が「ついに復帰する見通しだ」4.4億円合意で年俸調停を回避　23年は68試合で防御率1.20

グラテロルがドジャースと合意。今季復帰する見込みだ(C)Getty Images

ドジャースが右腕のブラスダー・グラテロルと年俸280万ドル（約4億4000万円）で合意し、年俸調停を回避したと報じられた。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「グラテロルは、2024年に負った肩の関節唇損傷（かんせつしんそんしょう）により、昨季の全試合を欠場した。この右腕がポストシーズンで復帰するのではないかという憶測もあったが、彼は10月の復帰を見送った」と伝えている。

さらに「昨年のドジャースのワールドシリーズ制覇に向けた快進撃の中で復帰は叶わなかったが、今シーズン（2026年）はついに復帰する見通しだ」と記した。