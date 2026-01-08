ドジャース、昨季全休の27歳右腕が「ついに復帰する見通しだ」4.4億円合意で年俸調停を回避 23年は68試合で防御率1.20
グラテロルがドジャースと合意。今季復帰する見込みだ(C)Getty Images
ドジャースが右腕のブラスダー・グラテロルと年俸280万ドル（約4億4000万円）で合意し、年俸調停を回避したと報じられた。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「グラテロルは、2024年に負った肩の関節唇損傷（かんせつしんそんしょう）により、昨季の全試合を欠場した。この右腕がポストシーズンで復帰するのではないかという憶測もあったが、彼は10月の復帰を見送った」と伝えている。
さらに「昨年のドジャースのワールドシリーズ制覇に向けた快進撃の中で復帰は叶わなかったが、今シーズン（2026年）はついに復帰する見通しだ」と記した。
グラテロルは昨年10月に、自身のXで「ドジャースファンの皆さんに伝えたいことがあります。本当はポストシーズンでプレーしたかったのですが、リハビリは決して簡単なものではありませんでした。そのため、すでに気持ちを2026年シーズンへと切り替えています。いつも温かく見守ってくれてありがとう。ドジャースファンの皆さんを愛しています」と投稿している。
同メディアは「グラテロルが最後にフルシーズンを戦い抜いたのは2023年で、この年は68試合に登板し、67.1イニング（68試合）を投げて防御率1.20という驚異的な数字を残している」と紹介し、27歳の右腕は2027年にFAとなる予定だと伝えている。
