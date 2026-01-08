キヤノングローバル戦略研究所主任研究員の峯村健司氏が8日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。日中関係が悪化する中、トランプ米大統領が最近、今年4月の訪中を見据え中国への融和姿勢を強めていることに言及した。

トランプ氏は昨年10月、韓国・釜山で約6年ぶりに中国の習近平国家主席習氏と対面し、固い握手を交わして「手打ち」を演出。同11月の電話会談で、今年4月の訪中で習氏と合意した。実現すれば訪中は約9年ぶりとなる。

また、昨年末には、南部フロリダ州での記者会見で、台湾周辺での中国軍の演習について、「もちろん演習は知っているが、習氏から何も聞いていないし、彼が台湾侵攻を実行するとは思わない」と強調。「中国軍はあの地域で20年も演習をしている。今は人々の受け止め方が昔とは違うが、実際には今より大規模な演習をしていた。様子を見よう」と発言するなど、中国への融和姿勢をとっている。

峯村氏は「私が1番心配しているのは、米中がかなり急接近している。トランプさんの頭の中は4月の訪中しかないないという中で結構、事務方の協議も進んでいるという中で言うと、ちょっと今、高市政権の動きが非常ににぶいというように私からは見える」と自身の見方を述べた。