熱愛説浮上でも変わらぬ人気…BTS・JUNG KOOK、Spotifyで“アジア最速”1900万フォロワー達成！

IFPI（国際レコード連盟）が主催する国際的な音楽賞「ワールドミュージックアワード」の公式アカウントは、JUNG KOOKが世界最大の音楽ストリーミングプラットフォーム「Spotify」の個人アカウントでフォロワー1900万人を記録したと発表した。

同アカウントは、JUNG KOOKがアジアのアーティスト全体の中で、史上最短期間で1900万フォロワーに到達したとし、歴史的な記録だと強調した。

JUNG KOOKはソロアルバム『GOLDEN』1作で、グローバル音楽市場における存在感を大きく広げてきた。Spotifyでは月間リスナー数が4000万人以上まで上昇し、K-POPソロアーティストとして最多となる月間リスナー記録も打ち立てている。

（写真提供＝OSEN）JUNG KOOK

音源とアルバムのロングヒットも続いている。『Seven』はSpotifyの「ウィークリートップソング・グローバルチャート」において、アジアのソロ歌手による楽曲として初めて、かつ最長となる129週連続でランクインしている。

『GOLDEN』もまた、「ウィークリートップアルバム・グローバルチャート」で、アジアのソロ歌手によるアルバムとして初めて、かつ最長となる113週連続チャートインを記録している。

ストリーミング実績も急伸している。『Seven』はアジアの歌手による楽曲として初めて27億2000万ストリーミングを突破し、『GOLDEN』はアジアの歌手によるフルアルバムとして最多となる65億8000万ストリーミングを超えた。

JUNG KOOKのSpotify個人アカウントは、全クレジットを合算した基準で、アジアの歌手として最短、K-POPソロ歌手として初めて、合計102億ストリーミングを記録している。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。