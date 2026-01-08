新日本プロレスの１・４東京ドーム大会で引退した棚橋弘至社長が６日、都内の新日本プロレス事務所で記者会見しドーム大会の視聴者数を発表した。

棚橋社長は、超満員札止めとなる４万６９１３人の観衆が埋め尽くしたドームでＡＥＷのオカダ・カズチカとの引退試合で３３分０３秒の激闘の末、敗れ２６年に及ぶレスラー人生に終止符を打った。

記者会見で社長は「私の引退記念大会として開催いたしました。１月４日、東京ドーム大会はおかげさまで大成功として幕を閉じることができました。私も日々の想像以上の反響の大きさに驚いております」と明かした。

さらに「数字的な部分で申しますと、当日の会場、来場者とニュージー、パンワールドを合わせて、およそ１５万５０００人にライブで視聴され、また、当日オンエアされましたテレビ朝日、地上波の特番は、全国で３５０万人以上の方にご視聴いただきました」と発表した。

ドーム大会は、テレビ朝日系列で４日午後１０時１５分から「新日本プロレス１．４東京ドーム！棚橋引退＆ウルフデビューＳＰ」で放送。同番組は、毎週土曜深夜１時に放送されている「ワールドプロレスリング」が２２年ぶりの全国ネット放送となり、視聴率は、世帯平均視聴率５・２％、個人視聴率２・９％だった（関東地区、ビデオリサーチ調べ）。

棚橋社長は「これも、ひとえに応援いただいているファンの皆様、選手、スタッフ、関係者の皆さまのおかげです。重ねて感謝申し上げます」と感謝を伝えていた。