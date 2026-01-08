アメリカのトランプ大統領は7日、ベネズエラが今後石油を売却した資金で、アメリカ製品のみを購入すると明らかにしました。

トランプ大統領は7日、SNSに「ベネズエラが新たな石油取引で得る資金で、アメリカ製品のみを購入する方針だと報告を受けた」と投稿しました。品目には、農産物や医薬品、医療機器に加え、電力網やエネルギー施設を改善するための設備などが含まれるとしています。トランプ政権は制裁を緩和してベネズエラの石油を市場価格で売却するとしていますが、その収益をアメリカに環流させる狙いがあるとみられます。

一方、ルビオ国務長官は7日、ベネズエラの再建を3段階で進める計画を明らかにしました。「混乱に陥ることは避けなければならない」と述べ、第1段階として国家の安定化を最優先する考えを示しました。第2段階を復興と位置づけ、アメリカなどの企業によるベネズエラ市場への参入や反体制派の恩赦などを進め、市民社会を再建するとしています。そして第3段階で新たな政権への移行になると説明しています。