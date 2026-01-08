お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が7日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。M-1グランプリが創設された当初の“やさぐれ時代”を振り返った。

第5代王者に輝いたブラックマヨネーズ。第1回大会から出場していたが、小杉は初回について「中川家さんは中核でしたけど、俺らはまだ下の方。やさぐれてたから“どうせヤラセやで、これ”と思ってた」と吐露した。

「キングコングかDonDokoDonさんを売り出したいだけの大会やろ、と。（相方の）吉田と二人っきりでそんな話ばっかりしてた」と打ち明けた。

ただ、発表された決勝進出メンバーは意外だったという。前述の2組も入っていたが、ブラマヨも拠点にしていた大阪若手の主戦劇場「baseよしもと」のガブンチョLIVEメンバーが多く合格していた。

「baseよしもとの中でも3軍イベントのメンバー。フットもチュートも麒麟も。彼らが入ってたのを見て、ちょっとザワッとなった」という。

だが、それでもまだヤラセを疑っていた小杉。いざ決勝を見ると「否定できんぐらい完璧な審査員が集まってて、中川家さんが優勝して。マジの大会やったんや…って」と苦笑い。「何をやさぐれとったんや、俺らは！って目が覚めたのを覚えてる」と語っていた。