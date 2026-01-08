昨季最下位に沈み、チームの立て直しが急務のヤクルト。ポスティングシステムを使って米大リーグのホワイトソックスに移籍する村上宗隆内野手（２５）の抜けた大きな穴を埋める必要もある。主砲の代わりは誰になるのか−。４番候補にスポットを当てた。

◇ ◇

チーム再建を目指すツバメ軍団の懸案事項。山積みとなった課題の中でも“４番打者探し”は重要な案件だ。池山監督は「理想は（４番の）固定」と語り、「４番イコール打点だと思っている。チームに必要な一打、１打点というところが不可欠」と勝負強さを重視する方針を明かす。

キーワードは“和製主砲”だ。「４番が日本人になればチームは長く機能するという教えもある」と、自身の経験も踏まえた上で構想の一端を明かす。

候補となりそうなのが内山だ。５年目の昨季、日本人ではチームトップの４８打点をマークし８本塁打とパンチ力も秘める。捕手登録ながらも強打を生かすため、今季は内野にコンバートされる男は打線のキーマンだ。

３年目の昨季５本塁打、１９打点と台頭し、三塁のレギュラー争いに参戦している北村恵も候補とみられる。さらにシーズンを通してグラウンドに立ち続けることができる状態なら、山田に４番を任せる選択肢もあるだろう。勝負強さが持ち味で１年目から「１００打点」の大目標を掲げるドラフト１位・松下（法大）も未知数ではあるが“大穴”と言っていい存在で、池山監督は「４番候補」と大きな期待を込めて明言してきた。

当然、選択肢は和製主砲だけではない。４番の日本人が「打てなかったら、助っ人の力を借りないといけないと思う」。今季、来日６年目を迎える経験豊富なオスナとサンタナの両助っ人も４番候補。２人には「ヒットはいらないから本塁打と打点を稼ぐように」と長距離砲としての成績を求めた。

昨季までの４番打者、村上はポスティングシステムを使って米大リーグのホワイトソックスへの移籍が決まった。主砲が抜けることについて、当初から池山監督は「相当、大きな穴です」と危機意識を持って難題と向き合ってきた。チーム再建と浮上の成否は、“４番問題”の解決も鍵を握っている。（デイリースポーツ・伊藤 玄門）