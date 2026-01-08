スポーツの全国大会で優秀な成績をあげた三重県内の中学生や高校生らを称える表彰式が7日、津市の三重県庁で開かれました。

選手たちの功績を称えるとともに三重県の競技力向上を目的に毎年、三重県教育委員会が行っているものです。

今年度は、昨年滋賀県で開かれた国民スポーツ大会や全国障がい者スポーツ大会などに出場し上位に入賞した個人や団体の選手のべ140人とその指導者が表彰されました。

このうち、複数の大会で優勝した選手らに贈られる特別優秀選手賞は10人の選手が受賞し、三重県教育委員会の福永和伸教育長から表彰状が手渡されました。

福永教育長は「多岐にわたる大会で成績を積み重ねていただいたことを大変誇らしく思っています」と受賞者らを称えました。

特別優秀選手賞を受けた四日市中央工業高校のウエイトリフティング・田島宗選手は「（去年は）インターハイと国スポで大会新記録を残すことが出来たのでいい年になった。（大学では）世界で羽ばたけるような選手になっていきたい」と話したほか、同賞の高田高校・新体操の山本響士朗選手は「自分をさらに磨きあげて、今年こそは全日本選手権で優勝できるように日々努力していきたい」と話しました。