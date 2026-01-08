佐渡市で5日、企業に社長の名前をかたるメールが届き、口座に入金させようとする詐欺未遂がありました。



警察によりますと、佐渡市では5日、企業に差出人が社長名のメールが届き、「今後の業務プロジェクトに対応するためSNSに新しいワークグループを作成し、グループの2次元コードがを本メールに返信すること」などと指示があったということです。





従業員が指示の通りグループを作成し、二次元コードをメールに送信すると社長名をかたるアカウントがSNSグループに参加していたということです。その後、社長名をかたるアカウントは、会社の口座情報や利用残高を教えるよう指示。残高等を連絡すると「支払いが発生したので速やかに処理を進めること」などと指示があり、4000万円を指定された口座へ入金することを指示されたということです。従業員が会社にいた社長本人に決済を申し出たところ、詐欺メールと発覚しました。県内では社長の名前をかたるなどして会社の経営者になりすまし、口座に入金させようとする「ビジネスメール詐欺未遂」が昨年12月から相次いで確認されています。佐渡市ではこのほかにも複数の詐欺未遂に関する情報提供が寄せられていて、6日には糸魚川市でも同様手口の詐欺未遂がありました。被害防止のため、警察は以下の点に注意するよう呼びかけています。＜被害防止の注意ポイント＞・社長等から送金に関するメールを受信した場合は、口頭確認などメール以外の方法で内容を確認する。・送金先の変更や緊急の送金指示、SNSグループの作成に注意する。・メールに添付された添付ファイルやリンク先を不用意に開かない。