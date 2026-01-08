三重県四日市市は、物価高対策として市民一人当たり5000円の現金給付に加え、30%のプレミアムが付いたデジタル商品券を発行すると発表しました。

発表によりますと、今回、物価高対策の第一弾として市民一人当たり5000円の給付金に16億円、30%のプレミアムが付いたデジタル商品券の発行に16億円、あわせて32億円が補正予算案に計上されます。

財源には、政府の物価高騰対策として四日市市に配分される重点支援の地方交付金16億8500万円のうち12億円を活用し、さらに今年度の市の税収の上振れ分など、市独自の財源から20億円を上乗せします。

四日市市の森市長は、物価高対策として政府が推奨する「おこめ券」ではなく、現金給付とデジタル商品券の発行としたことについて「現金給付は基本的に全市民にしっかりと支援が届くように。デジタル商品券はこの地域でしか使えない商品券なので、地域の経済振興にも大きく寄与する取り組みだ」と述べました。

現金給付は今年3月下旬から4月にかけての振り込みを予定。デジタル商品券については5月下旬から一人当たり上限3万円での販売を予定しています。

これらの補正予算案は9日に開かれる市議会に提出され、議決される見通しです。