中国政府が日本への圧力を強めています。GPS機器やパソコンといった「軍民両用品」について、日本への輸出を禁じました。これにレアアースも含まれると経済や生活に大きな影響が出そうですが、実際はどうなのでしょうか。中国側の思惑を解説します。

■軍事でも民間でも使える軍民両用品

藤井貴彦キャスター

「中国政府が軍事用に使われる可能性がある『軍民両用品』の日本への輸出禁止を決定したことに、日本政府は強く抗議しています。この輸出禁止の対象にレアアースが含まれる可能性もあるといいます」

■ハイテク機器の製造に不可欠な資源

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「日本への輸出禁止が決まった軍民両用品とは、軍事と民間の両方で使えるものを指しています。例えばGPS機器は、標的にミサイルを正確に命中させるため軍事目的でも使われていますが、私たちが日常使っている地図やカーナビなどにも使用されています」

「他にはパソコンなども軍民両用品に分類されるので、こうしたものが中国から日本に入ってこないとなると、私たちの生活にも大きな影響が出てきそうです」

藤井キャスター

「これまで中国側は観光客の渡航自粛など色んな圧力をかけてきましたが、さらにその圧力を強めたということになるのでしょうか？」

小栗委員

「そうです。さらに、もしレアアースがここに含まれるとなると影響は深刻です。レアアースはスマホや電気自動車などハイテク機器の製造に不可欠な資源で、日本が輸入している約60％（貿易統計、2024年）は中国に依存しているからです」

「日本政府は7日、中国側に対して遺憾の意を示して措置の撤回を求めましたが、全てのレアアースが対象に含まれる場合、野村総研エグゼクティブ・エコノミストの木内登英さんによると日本経済の損失額は3か月で6600億円程度になるという試算もあります」

「自動車部品メーカーのニッパツは、『レアアースを使用する部品が多い自動車産業全体への影響を懸念している』と話しています」

■中国側の思惑は？…関係者に聞く

藤井キャスター

「中国は本当に、レアアースを輸出禁止の対象にするのでしょうか？」

小栗委員

「中国政府の関係者は日本テレビの取材に対し、『輸出規制の対象には当然レアアースも入る』と話しています。ただ、中国政府は公式にはレアアースが輸出禁止の対象に含まれるかどうか明確にしていません」

「北京に駐在する日本政府の関係者は、『アナウンス効果を狙ったのだろう。半分脅しだ。これで我々を右往左往させるのが狙いだろう』と話しています」

「中国側は今回の措置の理由について、高市首相の台湾有事をめぐる発言を挙げています」

「ある日中関係筋は、『中国は高市首相に発言の撤回をするための十分な猶予期間を与えたけれども、高市首相が撤回に向けた動きを取らないので、日本が一番嫌がるカードを切ってきたのだろう』と、レアアースを含む措置を打ち出してきた狙いを指摘しています」

■専門家「過剰に反応せず冷静に」

藤井キャスター

「日本側は今後、どう対応すればいいでしょうか？」

小栗委員

「中国情勢に詳しい神田外語大学の興梠一郎教授に聞きました」

興梠教授

「中国側も本当はレアアースの輸出禁止はやりたくない。もし本気ならレアアースと明確に言っているはずなのに、曖昧にしているのはまだ決めきれておらず、思わせぶりにしてけん制している段階だ」

「中国国内の景気は悪く、日本企業の中国離れにつながれば、自分たちにも大きなダメージになる」

「実際どうするのかとは別に、情報戦を仕掛けて日本の世論の分断を図りたい思惑がある。日本としてはこれまで通り過剰に反応せず、冷静に対応するのがいい」

（1月7日『news zero』より）