【ハイパーポップ コレクション】 1月16日10時～順次予約受付開始予定 3月12日 発売予定 価格： PS5本体カバー（3種） 各11,480円 DualSense ワイヤレスコントローラー（3種） 各12,480円

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、プレイステーション 5用本体カバーおよびDualSense ワイヤレスコントローラー向けに、3つの新デザイン「ハイパーポップ コレクション」を展開し、3月12日に発売する。1月16日10時より、順次予約受付が開始される。

PS5本体カバーとDualSense ワイヤレスコントローラーの新たなカラーバリエーションが登場。今回、光沢のあるブラックから鮮やかなネオンカラーへと変化するカラーリングとなっており、テクノ レッド、リミックス グリーン、リズム ブルーの3種類が用意されている。価格はPS5本体カバーが各11,480円、DualSense ワイヤレスコントローラーが各12,480円。

【HYPERPOP Collection | PS5 & PC】【テクノ レッド】【リミックス グリーン】【リズム ブルー】

(C) 2026 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.