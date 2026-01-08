ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「フェリー屋久島2」海上しけのため終日すべての便が欠航 鹿… 「フェリー屋久島2」海上しけのため終日すべての便が欠航 鹿児島 「フェリー屋久島2」海上しけのため終日すべての便が欠航 鹿児島 2026年1月8日 9時31分 MBCニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 折田汽船によりますと、鹿児島と屋久島を結ぶ「フェリー屋久島2」は、海上しけのため8日、全便欠航するということです。 ・ ・ ・ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【３連休は「雪？」】九州地方 雪の予報「雪はいつ どこで」【雪シミュレーション１０日（土）～１２日（月祝） ／ 九州各都市の週間予報（３連休は？）】福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島 【大雪情報】3連休は「警報級の大雪」おそれ北日本～西日本【雪・雨シミュレーション12日（月）まで】関東甲信、東海、近畿、中国、四国、九州なども雪か 冬休み最終日の平川動物公園 干支のウマは3種類 ウサギにはお年玉 受験のお守りも 関連情報（BiZ PAGE＋） 床暖房, 在宅医療, 金属加工, デイサービス, 伊東市, 長野, 海, リハビリ, 葬儀, イベント