24型「24V35S」

TVS REGZAは、ハイビジョン液晶レグザ「V35S」と「S25S」を1月23日に発売する。価格はオープン。ラインナップと市場想定価格は以下の通り。

【V35S】 40型フルHD「40V35S」 70,400円前後 32型フルHD「32V35S」 58,300円前後 24型HD「24V35S」 47,300円前後【S25S】 40型フルHD「40S25S」 63,800円前後 32型フルHD「32S25S」 52,800円前後

「V35S」は、テレビ番組やネット動画の視聴のほか、スマートフォンのコンテンツをテレビに映すなど多彩な機能に対応した液晶テレビ。

32型「32V35S」

40型「40V35S」

「ネット動画ビューティ」「地デジビューティ」などの高画質技術により、コンテンツを美しい映像で楽しめる。リモコンには12個のダイレクトアクセスボタンを配置しており、ネット動画に簡単にアクセスできる。

V35Sシリーズのリモコン

「S25S」は使いやすさを追求。大きめのボタンを搭載したシンプルなリモコンを採用するなど、日々の使い勝手にこだわっている。

32型「32S25S」

40型「40S25S」

S25Sシリーズのリモコン

解像度は、24V35Sを除いた4機種がフルHD(1,920×1,080)。24V35SはHD(1,366×768)。チューナーは地デジ/BS/110度CS×2基。別売の外付けHDDを接続することで裏番組録画に対応する。

ともに高画質映像処理エンジン「レグザエンジン HR」を搭載。地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送だけでなく、ネット動画も高精細な映像で楽しめる。

V35Sに搭載している「ネット動画ビューティ」では、各種ネット動画サービスごとに画質パラメーターを適用し高画質化。さまざまな画質が混在するネット動画の特性に合わせて高画質処理することにより、コントラスト・精細感をアップさせる。

ネット動画ビューティ

地上デジタル放送の文字周りのノイズなどを低減する「地デジビューティ」は両シリーズともに搭載。明るさセンサーを搭載し、室内の明るさを検出することで、画面の明るさと画質を自動調整するおまかせ「オートピクチャー」も備える。

地デジビューティ

音質面では、ともに「レグザパワーオーディオシステム」を搭載。バスレフ型フルレンジスピーカーとデジタルサウンドプロセッサーが低音から高音までバランスの良い迫力のあるサウンドを再現するとともに、自然な音像定位と臨場感を実現する。

V35Sは、Bluetooth機能も搭載。別売の対応デバイスを用意すれば、ワイヤレスでテレビの音声を楽しめる。AirPlay 2、スクリーンミラーリングに対応しており、SNSの動画やリモート会議をテレビの大画面で表示することもできる。

V35Sには、推し活を強力にサポートする「みるコレ」も搭載。好きなタレントや好みのテーマの「みるコレパック」をお気に入りに追加すると、関連した番組やシーン、ネット動画までを横断して検索・表示できるほか、おまかせ録画も可能。録画番組の再生中に、リモコンの「シーンリスト/出演者」ボタンを押すと、シーンリストを表示され、推しが出ているシーンに素早くアクセスできる。

【外形寸法(幅×奥行き×高さ)/重量】 V35S「40V35S」 89.8×18.6×54.1cm/5kg「32V35S」 72.4×18.6×45.7cm/4kg「24V35S」 55.3×18.6×36.1cm/3kgS25S「40S25S」 89.8×18.6×54.1cm/5kg「32S25S」 72.4×18.6×45.7cm/4kg